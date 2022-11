Ka-ching! Deze flitspaal levert meeste boetes van het land op

Van magische Kuipavond naar bankzitten: Junior en Kris hebben voor Feyenoord zelfs reserverol over

FC Binnenmaas-spits Daan Leggedoor is geblesseerd en zijn terugkeer kan nog enige weken duren. Het was de uitgelezen kans voor de concurrentie om zich in de kijker te spelen en een basisplek af te dwingen. De Kuip en fitheid gooiden echter de glazen in van Junior van Esch en Angelo Puriel.

6 november