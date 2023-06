Kans op bewolkt weer in Hoeksche Waard vanochtend

indebuurt.nl Deze bijzondere bunkers kun je bezoeken tijdens Bunkerdag 2023

Zin in een spannend uitje? Zaterdag 3 juni 2023 kun je in bunkers uit oorlogstijd een kijkje nemen. Tijdens de Bunkerdag zijn er in heel Nederland bunkers geopend. Ook Stichting Bunkerbehoud Dordrecht opent deze dag de bunkers in Dordrecht en Strijensas.