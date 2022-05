Ketelbinkieprijs voor Tomaso, de sojasaus met louter streekproducten van hier

Het bedrijf ‘BoerBakkerBert’ uit Rotterdam en de Hoeksche Waard heeft de jaarlijkse Ketelbinkieprijs gewonnen. Deze vier zakenvrienden zijn de drijvende krachten achter de Tomasu-sojasaus die met louter streekproducten volgens oud-Japans recept wordt gemaakt. De saus wordt inmiddels in vele landen verkocht, wordt gebruikt in internationaal vermaarde restaurants en er is een wachtlijst voor klanten.

Volgens de jury voldoen BoerBakkerBert en Tomasu aan alle criteria voor de aanmoedigingsprijs: het is een jong en nog niet al te groot, avontuurlijk, initiatiefrijk en optimistisch bedrijf dat de regio ook buiten de landsgrenzen aanzien geeft. Al sinds 1982 wordt de Ketelbinkieprijs aan een dergelijk bedrijf uitgereikt.

Het idee ontstond een aantal jaren geleden bij Thomas Uljee die zijn interesse in het bakkersvak verloor en in de ban kwam van het idee om hier een sojasaus te brouwen. Als afgestudeerd voedseltechnoloog kwam hij op het spoor van een fabrikant in het Amerikaanse Kentucky die soja brouwde in oude whiskyvaten. Dat voorbeeld volgde hij hier, in samenwerking met drie zakenvrienden.

Uitreiking

Bij de uitreiking, vanmiddag op Central Post in Rotterdam, gaf juryvoorzitter Bas Janssen (in het dagelijks leven directeur van havenwerkgeversvereniging Deltalinqs) ook alle lof aan de andere twee kandidaten. Dat zijn Floating Farm, de eerst drijvende boerderij ter wereld in het Merwe-Vierhavensgebied, en Ramlab, een technisch bedrijf op Heijplaat dat 3D-printers levert voor industriële onderdelen.

,,Stuk voor stuk prachtige bedrijven,’’ aldus het juryrapport. ,,Zij opereren in verschillende sectoren, maar hebben een aantal zaken gemeen. BoerBakkerBart, Floating Farms en Ramlab zijn ingegaan tegen de gedachte dat zoiets niet kan, dat zoiets in Rotterdam toch niet van de grond zal komen, en zij kijken met open blik en innovatieve geest naar de wereld. Of het nu de grondstoffen betreft voor sojasaus, voor een melkproduct of voor een industrieel instrument - het wordt allemaal lokaal vervaardigd. Daardoor heb je minder vlieg- en vaarbewegingen, stimuleer je de lokale industrieën en probeer je de wereld beter en schoner te maken.’’

Vanwege Covid-19 werd de Ketelbinkiebokaal in 2019 voor het laatst uitgereikt: toen aan SKOON Energy, leverancier van mega-batterijen waarmee de energietransitie kan worden versneld.

