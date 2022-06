Kiltunnel is eind deze maand nog één keer een weekeinde dicht: daarna gaan beide buizen weer open

De Kiltunnel was eerder twee keer een weekeinde dicht vanwege de werkzaamheden, de laatste keer eind april. Sindsdien beschikt de tunnel over een nieuw tolplein, waar jaarlijks ruim vier miljoen automobilisten langs komen. In de noordbuis moeten de werkzaamheden nog worden afgerond. De nieuwe tunnelverlichting is opgehangen, de poederbluskasten worden ondertussen getest en technische installaties zijn vervangen.

In het laatste weekend wordt onder meer over het hele tolplein en in de tunnelbuizen de deklaag op het asfalt aangebracht en wordt de tunnelverlichting in de zuidbuis opgehangen. Het verkeer rijdt al maandenlang door één buis van de tunnel, maar daar komt eind deze maand verandering in. Vanaf maandag 27 juni zijn beide tunnelbuizen weer open en wordt het verkeer in beide rijrichtingen door zijn eigen tunnelbuis geleid.