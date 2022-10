Kinderburgemeester Chris wil nu wel écht burgemeester worden

Hoe twee botsende karakters twee jaar lang het hele gemeente­huis van Hoeksche Waard verlamden

Hij was in 2020 nog maar net begonnen als burgemeester van Hoeksche Waard of Bram van Hemmen kwam in de clinch met de gemeentesecretaris Barbera Silvis-de Heer. De spanningen tussen hem en zijn belangrijkste adviseur dreunden door tot in alle lagen van de ambtenarij. Sommige medewerkers hadden het liefst ontslag genomen, maar bleven uit angst om zonder werk te komen te zitten.

5 oktober