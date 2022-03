Kogel door de kerk: Numansdorp krijgt enorm sportcomplex inclusief spiksplinternieuw zwembad

Marion begon middenin coronatijd haar eigen café in Klaaswaal: ‘Dit is mijn droom’

Een dorpskroeg en muziekcafé beginnen in coronatijd? Dat klinkt voor een ondernemer met louter eurotekens in de ogen als een zelfmoordmissie. Maar voor Marion Müller is het een ander verhaal. Natuurlijk, ze runt geen non-profit organisatie, maar met Café Het Kippenhok in Klaaswaal doet ze vooral wat ze leuk vindt.

9 februari