Last onder dwangsom opgelegd voor illegaal vuurwerk

Bij de controle van de woning trof de politie in de slaapkamer een aanzienlijke hoeveelheid professioneel categorie F3 en F4 vuurwerk aan. Dit vuurwerk is gevaarlijk en verboden in Nederland. Om herhaling van deze overtreding te voorkomen is een last onder dwangsom opgelegd. Oftewel: bij een volgende overtreding is de Nieuw-Beijerlander financieel het haasje.