Lichaam van man (18) aangetroffen in sloot nadat hij naar een feestje zou gaan: ‘Zo erg en ondraaglijk’

Na anderhalf jaar is het einde deze maand over en uit voor populaire snuffel- en streekwin­kel Lekker & Leuk

Lekker & Leuk aan de Veilingpassage in Oud-Beijerland sluit binnenkort de deuren. De opheffingsuitverkoop is reeds begonnen. Tot en met zaterdag 25 februari staan uitbaters Charlotte Roos en Ashley Troost nog voor hun klanten klaar. Daarna is het over en uit voor de populaire winkel vol cadeau pakketjes, woonaccessoires, sieraden en streekproducten.