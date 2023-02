Lichaam van Mogos (18) werd gevonden in sloot, dorp rouwt: ‘Het was een schat van een jongen’

Als je in het voorjaar buiten loopt, beland je midden in een orgie van seksende planten en bomen

Je realiseert je het niet, maar als je in het voorjaar door het groen loopt, beland je midden in een orgie van seksende planten en bomen. Want die kriebelende pollen, dat zijn gewoon zaadcellen op zoek naar natte stampertjes. Ja, ga met gids Bert op Valentijnsdag door Trompenburg Tuinen & Arboretum in Rotterdam en je ziet de wereld opeens heel anders.