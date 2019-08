Lieke schrijft agenten die haar opspoorden: ‘Sorry dat ik weg ben gelopen’

Jeroen Kokje (SHO) gaat voetbal en studie combineren in Amerika

9 augustus Voor Jeroen Kokje is zondag de grote dag. Dan stapt de 23-jarige Oud-Beijerlander in het vliegtuig naar de Verenigde Staten, om daar een jaar lang te voetballen en te studeren. ,,Dit is een once in a lifetime opportunity”, zegt de verdediger van SHO.