Lo werd ineens bijna blind, maar werkt nu vol aan zijn nieuwe droom

Schuur gesloten na vondst harddrugs in Dordrecht: ‘Klanten liepen regelmatig door tuin naar schuur’

Burgemeester Kolff sluit per direct een schuur aan het Warmoezierspad in Dordrecht. In de schuur trof de politie een flinke handelshoeveelheid harddrugs aan. De schuur is tot 7 september afgesloten.