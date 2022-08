Lokale boeren ontspringen de dans: ‘Tussen de rivieren is nog genoeg zoet water om te beregenen’

Vanuit de Hoeksche Waard zo op je bord bij restaurant Jack Bean: 'Willen duurzaams­te van het land worden’

De achteloze gast die restaurant Jack Bean in Rotterdam - of de vestiging in Amsterdam - bezoekt, zal bij de maaltijden die hij nuttigt niet zo snel een link met de Hoeksche Waard leggen. Toch wordt meer dan de helft van de recepturen er samengesteld met gewassen uit de kleigronden van het Zuid-Hollandse eiland.

