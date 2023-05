Lokale chef wint publieksprijs tijdens duurzame kookwedstrijd met ‘ode aan de Hoeksche aardappel’

Schutter bekent ‘beestach­ti­ge’ liquidatie: ‘Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik dit zelf ook niet wou’

Tienduizend euro kreeg de 22-jarige Reinaldo C. voor de moord op de 35-jarige Shantienne, verleden jaar mei in Rotterdam. ,,Om een dure tas of jas te kopen. Om erbij te horen’’, zegt de verbitterde moeder van het slachtoffer in de rechtbank. ,,Maar voor mij was Shantienne onbetaalbaar. Zoals hij was er maar één.’’