Lokale ondernemers: ‘Kom dichter bij huis werken en bespaar je de verkeershorror die eraan komt’

Dorpskerk tijdens Advent ook op donderdag te bezoeken: ‘Eigenlijk zou ‘ie altijd open moeten zijn’

In Numansdorp is de Dorpskerk tijdens Advent ook op donderdagavond geopend. Initiatiefnemer en voormalig koster Adam van der Hoek (76) is er blij mee. ,,Want de kerk is er voor het hele dorp, niet alleen de kerkelijke gemeente. Eigenlijk zou-ie daarom altijd open moeten zijn.”

2 december