Lokale partijen verenigen zich in Lokalen Hoeksche Waard

Gemeentebelangen Binnenmaas (GBBM) wijzigt de naam van de partij in Lokalen Hoeksche Waard. ,,Het is dus geen fusie’’, aldus Albert Scheerhoorn van GBBM. Raadsleden van andere partijen kunnen zich daarbij aansluiten. Het Oud-Beijerlandse Bint, Strijens Belang en Gemeentebelangen Korendijk zullen dit doen, evenals een aantal eenmansfracties. ,,We moesten ons wel verenigen’’, zegt Scheerhoorn.

Versplintering

De kieslijst en de lijsttrekker zijn nog niet bekend. Dat heeft er mee te maken dat de lokalen pas laat op stoom zijn gekomen doordat eerst het verdict van de Eerste Kamer werd afgewacht. De lokale politici schuiven nu alle emoties opzij om één groot machtsblok te vormen. ,,Allemaal zijn we tot de conclusie gekomen dat we aan versplintering niets hebben en dus ook de inwoners niet. Samen staan we vele malen sterker’’, zegt Hein Verbiest, de huidige fractievoorzitter van Bint.

Groot en sterk

Volgens Verbiest is de verkiezingsuitslag van 2014 als basis de ‘minimale variant’. Lokalen Hoeksche Waard gaat er vanuit dat ‘de Hoeksche Waard niet afwijkt van de landelijke trend’. Verbiest: ,,Dus worden we de grootste partij, moeten we wethouders leveren en gaan we besturen. Dat gaat lukken, want nu zijn de lokalen ook al groot en sterk in de vijf raden.’’