Lotte kwam met de tractor naar school, nu zit ze casual gekleed achter haar bureau

‘Landjepik zonder financiële compensa­tie’: Aad bezorgd over toekomst van de landbouw

Als boer was Aad Klompe met zijn twee broers op hun stee in Oud-Beijerland ‘van het innovatieve soort’. Hij is inmiddels akkerbouwer af, maar staat nog geregeld met zijn klompen in de Hoeksche Waardse klei. Van een akker in bloei kan zijn hart nog altijd uit het lood slaan. De agrarische sector is hem lief, maar hij maakt zich ook zorgen over de toekomst ervan.

11 januari