Maasdam in rep en roer: hotel-restaurant De Hoogt houdt op te bestaan

Onderwijs­as­sis­tent die leerlingen wees op zondigheid van homoseksua­li­teit in beroep tegen zijn ontslag

Onderwijsassistent Benny Elwuar gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat het Insula College in Dordrecht hem terecht heeft ontslagen. De kantonrechter oordeelde in mei dat de 63-jarige man tegenover leerlingen op ongepaste wijze zijn afkeer van andere dan heteroseksuele geaardheden kenbaar had gemaakt.