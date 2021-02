Maasdamse mag van rechter maar twee keer per dag naar haar schuur lopen én dan met niemand praten

Marinka (37) hangt jassen op in het park: ‘Help mensen de kou door’

14 februari Heb je een winterjas of sjaal over? De Zuid-Beijerlandse Marinka Eekman (37) kan ze goed gebruiken. Samen met haar broer en zus is ze namelijk een inzamelingsactie gestart voor daklozen en mensen met een kleine portemonnee in Rotterdam. Zaterdagavond heeft ze samen met haar man de eerste stapel donaties in het Euromastpark in Rotterdam opgehangen