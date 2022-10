Mag Bryan (21) met rugnummer 3 spelen, breekt verdediger kuitbeen: ‘Wordt niet mijn gelukscijfer’

Chocolate­rie betaalt zich scheel aan energie, maar viert desondanks jubileum: ‘Betaal vier keer zo­veel’

De naam op de gevel klopt al twintig jaar niet meer. De baas van Chocolaterie Robbertsen in Oud-Beijerland heet namelijk niet Robbertsen, maar Bas Sneep. Een voormalige bakker, geboren en getogen in het dorp, die de zaak in 2002 overnam van de naamgever die het ambachtelijke atelier in 1962 begon. Oftewel: hij staat al twintig jaar aan het roer van een zestig jaar oude nering.

