Man (25) aangehouden voor drugshandel aan minderjarigen

VVGZ wint prestige­strijd met Pelikaan dankzij speciali­teit van het huis: ‘We hadden geen antwoord’

In de eerste van drie ontmoetingen dit seizoen verschafte VVGZ zich een mentaal voordeel ten opzichte van de Zwijndrechtse rivaal Pelikaan. Met drie treffers uit ‘dode’ spelmomenten, de specialiteit van het huis, eindigde de prestigestrijd in districtsbekervorm op het Noordpark in 4-1.