Man (26) perste jarenlang tienermeisjes af via Snapchat: slachtoffers angstig in rechtbank

Anne (14) viel in handen van gruwelpor­no­han­de­laar: ‘Daar gáát mijn leven, dacht ik’

Ze was nog maar een tiener toen ze in de klauwen van de Barendrechtse ‘gruwelpornohandelaar’ Michael M. viel. Twee jaar lang werd Anne naar eigen zeggen gedwongen tot het maken van porno. Dit is haar verhaal.