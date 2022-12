Man laadt elektrische auto op bijzondere manier op en wordt aangehouden

Gesteggel over ‘gevaarlij­ke’ ontslui­tings­weg in de Putters­hoek­se polder: ‘Een grote blubber bende’

De N217, maandagavond weer even afgesloten vanwege een ongeluk, houdt de gemoederen in de Hoeksche Waard flink bezig. Maar zo zijn er meer wegen op het eiland waar mensen zich zorgen over maken. De nieuwste: de ‘ravijnweg’, onlangs aangelegd door het waterschap ter hoogte van de voormalige suikerfabriek in de polder even buiten Puttershoek.

7 december