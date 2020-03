Manager bedreigd om wegsturen vakkenvuller (17) met mondkapje: ‘Dit heeft niemand gewild’

De manager van supermarkt Dirk van den Broek in Oud-Beijerland wordt bedreigd. Gisteren gaf hij een vakkenvuller (17) die met een mondkap op werkte de keuze: het mondfilter af en doorwerken of naar huis. De tiener koos voor het laatste en zijn vader deelde zijn verhaal op Facebook. ,,Dit heeft niemand gewild.’’

Het verhaal dat de vader van Maarten, zoals de vakkenvuller uit Oud-Beijerland heet, op Facebook plaatste is meer dan tweeduizend keer gedeeld. De tiener krijgt veel steunbetuigingen uit het land. Kritiek is er vooral op de de manager die hem naar huis zou hebben gestuurd. ,,Hij wordt bedreigd, zit verslagen thuis en is er erg emotioneel onder’’, zegt een woordvoerster van de supermarktketen.

Volgens Maartens vader overlegde zijn zoon voordat hij aan de slag ging over het dragen van een mondkapje. Zijn leidinggevende noemde dat toen nog ‘een goed en slim idee’, zo schrijft hij. Maar enkele uren later draaide de situatie 180 graden. ,,Wij kregen een belletje: ‘Pap, mam, kunnen jullie mij ophalen?’ De supermarktmanager wil mij hier niet hebben met een mondkapje...’’ De man zou de werknemer de keuze hebben gegeven ‘het mondkapje van zijn gezicht te halen of naar huis te gaan. ,,Onze zoon koos uiteraard voor het laatste.’’

En juist daar is niets mis mee, stelt de woordvoerster van Dirk van den Broek. ,,Als iemand zich niet veilig voelt om nu te werken kan hij of zij naar huis, is onze afspraak. En onze supermarktmanager heeft alleen de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Dat doen we als supermarkten in Nederland allemaal.’’ Ze vindt het ‘spijtig’ dat de jonge werknemer, die al twee jaar in dienst is, het incident anders heeft ervaren dan de bedoeling was. ,,Hij is een zeer gewaardeerde collega en we nemen zijn verhaal uiteraard serieus. Maar wat er nu gebeurt, heeft niemand gewild. Ook deze jongen niet.’’