Margreet voelt zich gevangen op het eiland, en ze is niet de enige: ‘Er is hier niets te doen’

Schreeuwen over de Haring­vliet­brug helpt volgens gemeentebe­stuur­der niet: ‘Moeten door zure appel’

Het Haringvlietbrugdossier krijgt alsmaar meer hoofdstukken. Hoofdstukken zonder happy end, want reparaties, lapmiddelen en afsluitingen brengen het verkeer op de ‘Brug der Zuchten’ in het nauw. Schreeuwen om oplossingen is zinloos, zegt wethouder Harry van Waveren. ,,We kunnen alleen de overlast tijdens de renovatie beperken.”

19 juli