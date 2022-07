Marianne zag ‘de hel van de chemotherapie’, maar bleef zoveel mogelijk sporten

Waarom niet beroemde opa Daniel maar haar oma het grote voorbeeld is voor arts Caroline den Hoed

Caroline den Hoed, kleindochter van de beroemde Rotterdamse radiotherapeut Daniel den Hoed, twijfelde eerst of een toekomst als arts wel bij haar paste. Maar zodra ze de eerste patiënten hielp, was die twijfel weg. Nu is de 39-jarige naast arts ook medisch directeur van het levertransplantatieprogramma in het Erasmus MC. ,,Mijn oma is mijn voorbeeld.’’

26 september