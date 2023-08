Nog ‘even’ naar Australië tot haar volwassen leven zou beginnen, maar Marion woont er nu al acht jaar

met video Yoga in een weiland: de alpaca's denken ‘het zal wel’ en de schapen zijn nieuwsgie­rig

Je hoeft er niet wereldvreemd voor te zijn om als voorbijganger toch even gek op te kijken. En je af te vragen: ‘Ochtendgymnastiek in een weilandje tussen de lama’s’? Alpaca Yoga - want dat is het werkelijk - is iets aparts, dat is zeker. ,,Erg leuk en hilarisch soms.’’