Mede dankzij Johan en Elise branden de lampjes in kerstboom van Kiev en in de Oekraïense ziekenhuizen

Johan helpt oorlogs­vluch­te­lin­gen: ‘Daar stond ik dan, drinkyog­hurt uit te delen aan moeders en kinderen’

Het leven van Johan Kruijthoff en zijn vrouw Elise staat op zijn kop door de Russische invasie in Oekraïne. Hun landbouwbedrijf in Mijnsheerenland is een belangrijke spil bij het transport van hulpgoederen naar het Oost-Europese land. ,,Het is misschien een druppel, maar veel druppels maken een zee.’’

24 maart