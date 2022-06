Medewerkers Ford Van der Burgh toch nog verrast over overname

,,We moeten aan de toekomst denken. We hadden nog wel een tijdje zelfstandig kunnen blijven bestaan, maar het risico is dat op een gegeven moment een beslissing voor je wordt genomen’’, vertelt Dirk-Jan van der Burgh (56) van Ford Van der Burgh. ,,Iedereen wist wel dat er een keer iets zou gebeuren, al waren de medewerkers toch nog verrast. Maar we hebben veel onzekerheid kunnen wegnemen. De naam Van der Burgh blijft bestaan en ik blijf ook in de zaak. We passen goed bij de Amega Groep. We hebben dezelfde manier van omgaan met mensen en het bedrijf.’’

De naam van Van der Burgh verdwijnt zeker niet van de vestigingen in Maasdam en Brielle, bevestigt Leen de Koning, CEO van Amega Groep. ,,De identiteit van het bedrijf moet te allen tijde bewaard blijven. De merknaam van de dealerbedrijven is juist belangrijk om het familiegevoel en de kracht van het bedrijf te behouden. We zijn heel blij met elkaar. Tegen het personeel heb ik gezegd dat hun verworvenheden blijven bestaan. Een overname doen we altijd begripvol. Het is niet goed als klanten of personeel opeens merken dat het een heel ander bedrijf wordt. We kijken naar elkaars kwaliteiten, behouden het goede en we kijken waar het nog beter kan.’’