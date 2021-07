Meerdere gewonden na frontale botsing Nieuw-Beijerland

Sneller ter plaatse bij een incident in het water dankzij nieuw specialis­me van de brandweer

12 juli De brandweerpost Maasdam/Puttershoek heeft er een nieuw specialisme bij. De ploeg met vrijwillige brandweerlieden is opgeleid tot oppervlaktereddingsteam. Hulp kan nu sneller ter plaatse zijn wanneer een slachtoffer in het water terecht is gekomen.