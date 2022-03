Meerderheid van winkelpubliek in Hoeksche Waard snakt naar zondagsopenstelling

Een ruime meerderheid (67 procent) van het Hoeksche Waardse winkelpubliek zou eens per week op zondag naar een of meerdere winkels op het eiland gaan als die open zouden zijn. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Detailhandelsraad Hoeksche Waard heeft laten uitvoeren door Locatus.

Het onderzoeksbureau verzamelde in de periode van 11 januari tot en met 23 februari 2022 ingevulde vragenlijsten van 1089 respondenten, die op zes plekken in de Hoeksche Waard de lijsten konden invullen. Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna alle respondenten die op zondag een winkel zouden bezoeken dan in ieder geval naar de supermarkt zouden gaan (95 procent). Kledingwinkels (51 procent) en drogisterijen (51 procent) worden daarna het vaakst bezocht.

De conclusie lijkt derhalve gerechtvaardigd dat de Hoeksche Waard snakt naar de zondagsopenstelling. ,,Die conclusie is voor rekening van de onderzoekers’’, aldus Bram de Jong, voorzitter van de Detailhandelsraad HW. ,,Wij hebben slechts een adviserende rol en leveren gegevens aan. Feit is wel dat het beleid in de Hoeksche Waard om op zondag de winkels niet open te stellen ten koste gaat van de omzet en de werkgelegenheid.’‘

Heet hangijzer

Bij de aanstaande coalitieonderhandelingen zal de zondagsopenstelling ongetwijfeld opnieuw een heet hangijzer zijn. De Jong: ,,We hebben het onderzoeksrapport gezonden aan alle politieke partijen die deel hebben genomen aan de gemeenteraadsverkiezingen, zodat zij zich een beeld kunnen vormen. ,Wij pleiten er ook niet voor dat elke zondag tussen zeven uur ‘s ochtends en tien uur 's avonds winkels en zaken hun deuren zouden openen in de Hoeksche Waard. Maar het is wel mogelijk om, ook op basis van dit onderzoek, een fijne afweging te maken tussen de identiteit van de gemeente en de wensen die bij haar bewoners leven.’’

