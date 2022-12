Melvin en Melissa gaan vervallen oude raadhuis opknappen: ‘Een rijksmonument moet je koesteren’

Redding oude raadhuis in Putters­hoek nabij: eigenares­se wil vervallen monument snel verkopen

Het verwaarloosde oude raadhuis in Puttershoek staat een nieuwe toekomst te wachten. Kopers hebben zich bij Gert Kampers gemeld om via hem zijn voormalige woning over te nemen en het Rijksmonument weer in oude glorie te herstellen. Een jarenlange impasse komt daarmee ten einde.

1 december