Met pijn in het hart verkopen de eigenaren hun droomkasteel met sprookjestuin: ‘We hoefden bijna nooit op vakantie’

Véél meer miljoenen­hui­zen in Rotterdam: dit is de allerduur­ste straat van de stad

7 april De duurste straat van Rotterdam en omstreken is nog steeds de Vijverlaan in Kralingen. Wie daar woont, bezit een woning waarvan de waarde gemiddeld bijna 1,75 miljoen euro bedraagt. Dat is ‘best bescheiden’ in vergelijking met de duurste straat van ons land, de Konijnenlaan in Wassenaar, waar het onroerend goed gemiddeld 2,85 miljoen euro doet.