Met virtual reality ervaren hoe het is om dement te zijn: ‘Pas dan weet je wat het met iemand doet’

Arie van den Berg stuurt Joop Hiele per direct weg bij Heinenoord: ‘Het ligt als een steen op mijn maag’

Met nog acht wedstrijden voor de boeg hebben Heinenoord en trainer Joop Hiele besloten per direct de samenwerking stop te zetten. Tegen Terneuzense Boys neemt assistent-trainer Faisel Aliradja vanmiddag de honneurs waar. Vanaf dinsdag staat Ronald Hulsbosch, die in de periode 2011-2014 al eerder trainer van Heinenoord was, voor de groep. Hij moet zijn oude club naar lijfsbehoud in de eerste klasse B loodsen.

22 april