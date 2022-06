Minima boven bijstandsniveau kunnen kwijtschelding gemeentelijke lasten wel vergeten

Dat valt op te maken uit antwoorden van het college van B en W op vragen van het CDA. De christendemocraten hadden graag gezien dat iedereen met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm dit jaar zou worden kwijtgescholden. Eerder is in Hoeksche Waard al besloten om kwijtschelding toe te passen bij 100 procent van de bijstandsnorm, waar het rijk 90 procent hanteert. ,,Wij hebben binnen de kaders bewust de maximale kwijtscheldingsruimte opgezocht’’, klinkt het.

Armlastige huishoudens kregen dit voorjaar van de gemeente wel een tegemoetkoming in de energiekosten overgemaakt. Daarvoor kwamen ook minima die nét boven het bijstandsniveau zaten in aanmerking. Overigens is de bijstandsdichtheid in de Hoeksche Waard, zeker in vergelijking met omliggende gemeenten, relatief laag: volgens statistiekbureau CBS genieten 12,6 per duizend inwoners bijstand.