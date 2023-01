Minimaal vijftig kerstbomen verzameld? ‘Zet ze pas langs de weg als de afspraak bevestigd is’

rotterdam toen Als 15-jarige een pak mét krijt­streep kopen in het ‘pijpenrek­je’ bij C&A op de Coolsingel

Wat een volk, beste lezers. Afgestampt staat het op de brede stoep van de Coolsingel, pal voor de Rotterdamse vestiging van C&A, waarbij het lijkt alsof de nieuwste mode gratis wordt weggegeven. Zo vaart loopt het niet, maar wat wél een feit is dat deze kledingreus op 21 maart 1952 de deuren opende in dit markante pand, en dat dit niet bepaald aan dovemansoren was gericht. Duwen mensen, duwen!

