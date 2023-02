Minister Harbers over werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel: ‘Flinke slok levertraan voor regio’

Babyboo­mers Jan en Cees boeken al vijf jaar Beatles coverband uit Tsjechië. ‘Alsof de echte voor je staan’

Ze waren eerder al te gast op het verjaarsfeest van Queen Elizabeth en staan regelmatig op het podium van de Fletcher Hotels. En vrijdag 31 maart staat een van Europa’s ‘beste en populairste’ coverbands, The Beatles Revival uit Praag, net zo hard te swingen in de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland.

