Mishandelde Piet uit Oud-Beijerland zoekt liefde en rustige wei

Hofmeester draagt momenteel zorg voor het beestje nu de buren waar hij bij in de wei staat op vakantie zijn. Maar daar kan hij niet lang meer staan. ,,De situatie is eigenlijk een beetje onhoudbaar. Hij kwam afgelopen zomer en ondanks dat hij is gecastreerd om hem rustiger te krijgen en meerdere pogingen om hem bij de merries te zetten, staat hij nu nog steeds in zijn eentje achter schrikdraad.‘’

Quote Alleen met mensen kan hij het vinden. Marijke Hofmeester (51)

Volgens Hofmeester heeft hij een wei nodig naast een huis, zonder andere dieren, waar hij veel liefde en aandacht krijgt. Want dol op aandacht is Piet zeker. Maar niet van andere dieren. ,,Alleen met mensen kan hij het vinden. Wellicht is een groot paard ook een optie, maar geen merrie. Het moet dan in ieder geval een dier zijn die hem even op zijn plaats zet. Lukt dat niet, dan is een wei en veel aandacht van mensen de beste optie.”

Opgevangen

Piet werd afgelopen zomer opgevangen in de wei in Oud-Beijerland. ,,Afgelopen zomer kregen we ineens een appje binnen. Er moest met spoed een ezel gevangen worden. Wat bleek, Piet stond met 31 graden in een container.'' De buren, die al vier vrouwelijke ezels hebben, vingen het dier met alle liefde op. Maar al gauw ging het mis. ,,Omdat hij niet in zijn jonge jaren is gecastreerd, vindt hij zichzelf een hele vent. Dat merk je zordra je hem bij andere ezels, schapen, alpaca's of paarden zet. Daarnaast is hij vroeger door zijn oude eigenaar mishandeld.''

Zijn nare verleden maakt dat Hofmeester op zoek is naar een liefdevolle baas. ,,Iemand die hem de tijd gunt. Hij is zo ontzettend lief, maar een huis vinden is tot nu toe niet gelukt. Piet heeft een paspoort en alle inentingen. We willen snel iets voor Piet vinden, voordat hij te eenzaam wordt.''

Plek voor Piet? Mail naar Marijke Hofmeester.