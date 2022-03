Moeder misbruikt meisje (9) krijgt gelijk van rechters: pedofiel opgesloten in tbs-kliniek

Krijgt Putters­hoek een J.C. van der Pligt­straat?

Komt er een J.C. van der Pligtstraat in Puttershoek? Als het aan Frank van Roon ligt wel. De 57-jarige Puttershoeker is een petitie gestart om een straat in zijn dorp te laten vernoemen naar Jan van der Pligt, de voormalig eigenaar van de uitgaansgelegenheden De Posthoorn en Alcazar die in 2016 op 72-jarige leeftijd overleed.

