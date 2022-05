Moedwillige vernielingen aan lichtopstand en wachttoren doen Sassenaren pijn

Strijensas is een absoluut rustpuntje in de Hoeksche Waard, met de karakteristieke brug, de schilderachtige jachthaven en de ligging aan het Hollands Diep. Maar de plaatselijke bevolking is momenteel vooral verbolgen. Want de vernielingen aan de gezichtsbepalende bouwwerken, de monumentale lichtopstand bij de ingang van de haven, en de wachttoren die zich op een flinke steenworpafstand bevindt, hebben de trots van de Sassenaren gekrenkt.

,,Een moedwillige actie, zoiets doe je niet in een opwelling’’, is de reactie van een inwoner van de doorgaans zo serene plek op het Zuid-Hollandse eiland. ,,Als je de lichtopstand wilt bereiken, dan moet je eerst een aardige afstand over een pad afleggen. Degene of degenen die die dit gedaan hebben, die hadden dit zorgvuldig gepland. Dit is geen kwajongensstreek.’’

De tot voor kort zo trotse lichtopstand staat er treurig bij. In het torentje, dat ontworpen is door Adrianus Cornelis van Loo en in 1883 gebouwd is door de firma Penn & Bauduin uit Dordrecht, is flink huisgehouden. De markante ronde ruiten zijn gesneuveld, de lamp die er voor kort huisde is verdwenen en er is ook schade aangericht aan het luik en de oude bedieningskast van het voormalige vuurbaken. De financiële schade aan het Rijksmonument bedraagt tienduizenden euro's, maar de emotionele schade wordt door de plaatselijke bevolking gevoeld.

Bunker

Zeker ook omdat even verderop de luchtwachttoren is beschadigd. Die Luchtwachttoren Strijensas is de laagste nog bestaande luchtwachttoren met uitkijkplatform die rond 1953 gebouwd is op een al bestaande bunker (een Nederlandse VIS-Kazemat uit 1937 op de Oude Dijk van de Mariapolder, langs het Hollands Diep. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor, Sassenaren die iets opgemerkt hebben worden opgeroepen hun bevindingen te bellen. Hoe en of de bouwwerken hersteld worden, is nog niet bekend.

Lichtopstand Strijensas zwaar beschadigd. Ruiten naar de knoppen.