Mogelijke inbraak in Numansdorp blijkt loos alarm

Voor de zekerheid kamden de agenten ook de rest van het huis uit, maar ook daar was geen ongewenste gast te bekennen. Het dorp aan het Hollandsch Diep scoort op de InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis het cijfer drie, wat betekent dat het inbraakrisico daar momenteel relatief klein is. De laatste twaalf maanden zijn in Numansdorp zes inbraken geregistreerd.