Monumentale beuken winnen Boom van het Jaar-titel niet, dus op zoek naar andere boom met goed verhaal

Rotterdam telt meeste sociale huurwonin­gen van alle Nederland­se plaatsen

Rotterdam telt relatief gezien de meeste huurwoningen van alle plaatsen in Nederland. In de Maasstad is 53,5 procent van de huizen bestemd voor sociale huur, meer dan in iedere andere gemeente. Ook Vlaardingen scoort met een vijfde plek hoog op de lijst.

20 oktober