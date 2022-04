Mrs. Curve-finaliste Angelique (34) voelde zich diep ongelukkig toen ze slank was: ‘Wees blij met jezelf’

Strijense Spooktocht vijfde in strijd om griezelig­ste evenement van Nederland

De Spooktocht in Strijen is als vijfde geëindigd in de verkiezing van het Griezeligste Evenement van Nederland. Het festijn, waarbij griezelfans rond de viering van Halloween langs enge plekken in een bos lopen, dong met 23 andere evenementen mee in de categorie publieksprijs.

8:38