Myra (64) liep 3000 kilometer door de bergen, in haar eentje: ‘Angst mag niet overheersen’

VIDEO Devin (26) overleeft week lang zonder eten en drinken in de Zweedse wildernis: ‘Ik kon een tijd niet lopen’

7 maart Rotterdammer Devin van Weelden (26) trok voor de lol met twee maten de Zweedse wildernis in. Met helemaal niets om te overleven, op wat ‘tools’ na. ,,Het was extreem koud, -23 graden, we bouwden zelf een iglo om in te slapen. En wilden pap maken van meel, wormen en insecten, maar er was niks te vinden in die sneeuw.’’