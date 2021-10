Mysterieuze vondst van vuurwapen: wat moest de burgemeester met 9mm Browning?

,,Burgemeester, er is een wapen gevonden in het gemeentearchief.’’ Dat was zo’n beetje de strekking van het telefoontje dat burgemeester Bram van Hemmen deze week kreeg over de opmerkelijke vondst in de kluis, waar een deel van het archief van de gemeente Hoeksche Waard zich bevindt. ,,Ik was uiteraard totaal verrast over de mededeling. Ja, en wat doe je dan? Omdat er voor zo’n vondst geen protocollen gelden, hebben we de politie op de hoogte gesteld van de vondst.’’