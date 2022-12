Nachtafsluitingen Heinenoordtunnel komen eraan

De tunnel, met gemiddeld zo’n 110.000 gebruikers per dag, wordt dan in één rijrichting afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Woensdag is de tunnelbuis richting Rotterdam dicht; de nacht erop de buis richting Bergen op Zoom. Nood- en hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen tijdens de werkzaamheden wel passeren. Voor al het andere verkeer bedraagt de extra reistijd tussen de 10 en 30 minuten.

Let op: in verband met de voorbereidingen en het vrij krijgen van de weg kunnen opritten naar de A29 eerder dicht zijn. Zolang de Heinenoordtunnel afgesloten is, geldt voor het verkeer in de afgesloten rijrichting dat de Kiltunnel in die rijrichting tolvrij is.