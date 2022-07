Net nu de vakantie begint, gooit Natuurmonumenten de natuurspeeltuin Tiengemeten dicht

Slecht nieuws voor ouders die met hun kinderen van plan waren verkoeling te zoeken bij Speelnatuur van OERRR op Tiengemeten. Natuurmonumenten heeft het groene en waterrijke speelparadijs per direct gesloten in verband met zwemmersjeuk. Wanneer de buitenattractie weer opengaat, is onbekend.

De bron van alle ellende is een parasiet die het heeft voorzien op watervogels en met de uitwerpselen van die vogels in het water terechtkomt. Zodra de larfjes van de parasiet uit het ei zijn, gaan ze op zoek naar een gastheer. Is dat geen watervogel maar een mens, dan proberen ze toch via de huid naar binnen te dringen. Het menselijk afweermechanisme maakt weliswaar korte metten met de indringer, dat voorkomt niet dat een allergische reactie kan ontstaan.

Komt een zwemmer vaker met de larfjes in aanraking dan blijft het eventueel niet bij lichte jeuk en rode vlekjes, maar kunnen rode vlekjes uitgroeien tot zwellingen van een tot drie centimeter doorsnee die voor forse jeuk zorgen. Verder is de aandoening, die na een week verdwenen is, onschuldig.

Bastiaan Ragas

Speelnatuur van OERRR is met haar 4,5 hectare en vijf speeleilanden een van de grootste natuurspeelplaatsen van ons land. Acteur Bastiaan Ragas kwam in het voorjaar van 2012 zelfs speciaal naar het eiland ten zuiden van de Hoeksche Waard om de buitenattractie te openen.

Het is niet de eerste keer dat zwemmersjeuk het speelplezier op het eiland bederft: al in het jaar van de opening klaagden sommige bezoekertjes en hun ouders over jeuk als gevolg van beestjes. De sluiting komt op een moment dat de zomervakanties voor de deur staat en veel gezinnen afzien van een autovakantie vanwege de torenhoge brandstofprijzen.

