Nieuw leerwerktraject als dé oplossing voor horeca-tekort? ‘Van de bijstand naar een vast contract’

Dubbel feest voor Sarah in Amerika: hockeykam­pi­oen én in bar vol USA-fans Oranje zien winnen: ‘Zo gaaf’

Het blijft feest voor Sarah Bonthuis (20). Na een historisch kampioenschap met het hockeyteam van haar Amerikaanse universiteit Lehigh, zag de Oud-Beijerlandse zaterdag, in een bar vol Team USA-fans, het Nederlands elftal op het WK de VS verslaan. ,,Ik was de enige in een oranje shirt.”

5 december