Nieuwe skatetoestellen beklad met hakenkruizen

Bewoners met beperking rooien het samen in woonhofje

22 september In Oud-Beijerland begint een voor Nederland uniek project. Patiënten met een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychiatrische problemen en ouderen gaan naast en met elkaar wonen in een soort middeleeuws hofje met 47 woningen. Het idee: zij kunnen elkaar helpen, zodat er uiteindelijk minder betaalde zorg nodig is.