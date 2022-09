Nieuwste trend: mensen slaan goedkoop eten in dat bijna over de datum is, en dat merken ze hier

Ducaneaux bouwt bij Heinenoord op brokstuk­ken van degradatie: ‘Er was best een lage irritatie­grens’

Na de degradatie even slikken en weer doorgaan? Zo makkelijk is dat niet voor Heinenoord, om na de zomerstop met een leeg hoofd weer op nul te beginnen in de tweede klasse. De nieuwe trainer Theo Ducaneaux bouwt met een vernieuwde ploeg op de brokstukken van een rumoerig en slopend jaar.

19 september