Nog een stoffige, ongebruikte laptop in huis? Geef ‘m aan een mede-eilander die geen nieuwe kan betalen

Bloemen en bonbons voor 103-jarige Oekraïense Hoeksche Waarder mevrouw Sawtschen­ko

Burgemeester Aptroot feliciteerde woensdagmiddag mevrouw Sawtschenko uit Puttershoek met haar 103e verjaardag. Zij is op 8 februari 1920 geboren in Kyiv in Oekraïne. Hij bezocht de jarige in ’t Huys te Hoecke met een mooie bos bloemen en een doosje bonbons.

8 februari